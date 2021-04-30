Нью-Дели, , 11:35 — REGNUM В посольстве Индонезии в Индии заявили, что 28 граждан Индонезии заразились коронавирусом, сообщает Kompas.

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«В Индии 28 граждан Индонезии заразились коронавирусом. 27 человек проходят независимую изоляцию и один человек находится в больнице», — говорится в заявлении посольства Индонезии.

В настоящее время в Индии проживает 750 граждан Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, фармацевтическая компания Индонезии Bio Farma подготовит к маю 2021 года 16−18 млн доз вакцины от коронавируса.

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