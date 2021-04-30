Москва, , 11:34 — REGNUM Соединенные Штаты пытаются переложить ответственность за свои неудачи на других игроков, лживо заявляя о том, что Россия якобы платила талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за убийства американских военнослужащих. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Вашингтон неизменно пытается переложить ответственность за свои неудачи на других игроков, — сказал Патрушев в интервью «Аргументам и фактам». — Об этом, в частности, красноречиво свидетельствует лживое заявление о том, что Россия якобы платила талибам за убийства американских военнослужащих».

Патрушев добавил, что это не единственный пример, когда Вашингтон выстраивает свою политику на основе слухов и сплетен, на деле Соединенные Штаты «сначала назначают виновного, а затем пытаются сфабриковать факты».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев принял участие в заседании секретарей совбезов стран ОДКБ в Душанбе. На встрече были обсуждены вызовы и угрозы национальной безопасности России, Таджикистана, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также вопросы взаимодействия государств в рамках ОДКБ.

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