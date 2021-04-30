Москва, 30 апреля, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали подозреваемого в организации финансирования терроризма Асламбека Эжаева, сообщила 30 апреля официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Getty Images Радикальный исламизм

По данным следствия, Эжаев является приверженцем идеи радикального ислама, в связи с чем с 2012 года организовал финансирование террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а общая сумма переведённых средств превысила 34 млн рублей.

Кроме того, подозреваемый основал и владел издательским домом «Умма», который использовался, по версии следователей, для финансовых операций. При этом изданные книги признавались экстремистскими.

Асламбеку Эжаеву предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ («Организация финансирования террористической деятельности»). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно открытым данным, уроженцу Чечено-Ингушской АССР Асламбеку Эжаеву 58 лет. В книгоиздательском бизнесе он работает с 1989 года.