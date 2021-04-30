Таллин, , 11:33 — REGNUM Медицинские сестры и санитары выражают недовольство по поводу подписанного коллективного договора профсоюзов врачей и медицинских работников с министерством здравоохранения страны. Об этом сообщил ERR со ссылкой на Союз медсестер Эстонии.

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В союзе утверждают, что договор был оформлен и утверждён без консультаций с ним, а предлагаемые цифры повышения зарплаты выглядят смехотворными. Так, согласно документу, в 2021 и 2022 годах почасовая оплата труда медсестер вырастет лишь на 0,40 евро, а у персонала по уходу — на 0,25 евро.

По словам президента Союза медсестер Аннели Каннус, игнорирование интересов низового звена работников системы здравоохранения тем возмутительнее, что именно на медсестер и санитаров выпадает первоначальная нагрузка по борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19, и они подвержены серьезному риску прямого контакта с зараженными.

Союз медсестер Эстонии предлагает вернуться за стол переговоров с участием всех заинтересованных сторон. В противном случае союз грозится акциями протеста, в том числе забастовками.