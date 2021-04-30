Воронеж, , 11:31 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 155 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки 30 апреля опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 29 апреля, сообщалось о 157 новых заразившихся. Таким образом, уже третьи сутки подряд суточное число выявленных носителей инфекции держится ниже отметки в 160.

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Выписаны с выздоровлением после ковида за минувшие сутки 174 человека. За тот же период зарегистрирована смерть ещё восьми ковид-пациентов.

Всего с начала пандемии в Воронежской области подтверждено 80 568 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 75 935 человек. Скончались 3 239 ковид-пациентов.