Казань, , 11:35 — REGNUM Власти Кубы готовы вести переговоры со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о расширении авиационного сообщения. Об этом 30 апреля заявил кубинский премьер-министр Мануэль Марреро в ходе видеообращения к участникам проходящего в Казани заседания межправсовета ЕАЭС.

«В настоящее время мы стремимся создать все условия для коммерциализации безопасного туризма на международном уровне. Мы готовы вести переговоры о наращивании воздушного сообщения с вашими странами, в том числе за счет расширения географии пунктов отправления и назначения, увеличения количества авиаперевозчиков и частоты полетов с уверенностью в том, что Куба является безопасным и привлекательным направлением и коридором для ваших стран», — приводит его слова ТАСС.

Также премьер-министр Кубы предложил в дальнейшем обсудить данный вопрос на предстоящей международной туристической ярмарке «FITCuba», на которой российская сторона будет почетным гостем.

«Куба также работает над укреплением взаимодействия с туристическим сектором стран союза на основе опыта, накопленного в результате сотрудничества с Российской Федерацией, особенно в области корпоративного и оздоровительного туризма», — добавил Марреро.

Кроме того, он уточнил, что Куба хочет увеличить поставки товаров и услуг на рынок ЕАЭС и привлекать предпринимателей объединения к инвестиционным проектам в стране, а также пообещал полную поддержку кубинских властей в данных вопросах.

Помимо этого, Марреро отметил, что Гавана готова к оказанию содействия в укреплении отношений ЕАЭС с рынками региона Латинской Америки и Карибского бассейна, с учетом того, что страна активно участвует в деятельности Ассоциации карибских государств и сообщества СЕЛАК (стран Латинской Америки и Карибского бассейна).

При этом премьер-министр Кубы указал, что данное обстоятельство может поспособствовать внедрению товаров из ЕАЭС в латиноамериканские и карибские страны на льготных и выгодных условиях.

Вместе с тем, он подтвердил приверженность Гаваны расширению участия в ЕАЭС в качестве наблюдателя и заявил, что Куба придает торговым и финансовым отношениям со странами «пятерки».