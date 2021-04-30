Таллин, , 11:30 — REGNUM Премьер-министр Эстонии, глава Реформистской партии Кая Каллас в пятницу, 30 апреля, совершает свой первый региональный визит в этой должности в уезд Ида-Вирумаа. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров, отметив, в ходе поездки она сосредоточится на вопросах выхода из кризиса здравоохранения, реализации «зеленой революции» и перспективах экономики региона.

Запланировано ее посещение Ида-Вируской центральной больницы, затем состоится встреча с Независимым профсоюзом шахтеров и энергетиков. В полдень по местному времени (совпадает с московским) она проведет беседу с мэром Нарвы Катри Райк.

Позже премьер посетит крупнейшее сланцехимическое предприятие страны Viru Keemia Grupp и даст интервью журналистам в помещениях мультимедийного центра OBJEKT в Кохтла-Ярве.

Завершит свой визит Каллас встречей с представителями Ида-Вируского центра предпринимательства и туристического кластера Ида-Вирумаа в Йыхви.

Отмечается, что из-за опасности распространения коронавируса журналисты смогут запечатлеть первые минуты встреч на свежем воздухе, фотографии самой встречи можно при желании получить у Коммуникационного бюро правительства.

Ида-Вирумаа — северо-восточный регион Эстонии, граничащий с Россией, с преимущественно русскоязычным населением. Самый крупный город уезда Нарва — 95% жителей являются русскоязычными. Регион называют «сердцем» эстонской сланцеэнергетики — здесь расположены все сланцедобывающие и сланцеобрабатывающие предприятия страны, а также крупнейшая сеть Нарвских электростанций, обеспечивающих половину электроэнергии всей Эстонии.