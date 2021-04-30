Саратов, , 12:17 — REGNUM В Саратовской области с 1 мая размер минимальной заработной платы составит 13 500 рублей. Соответствующее соглашение подписано между региональным правительством, областным союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Саратовской области», региональным объединением работодателей «Союз товаропроизводителей и работодателей Саратовской области».

Минимальная зарплата в размере 13,5 тыс. рублей устанавливается для работников, «находящихся в трудовых отношениях с работодателями, осуществляющими свою деятельность на территории Саратовской области, за исключением работников организаций, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств федерального, областного и местных бюджетов».

Соглашение касается всех работодателей, но если они не предоставят в минтруда и соцзащиты письменный отказ от присоединения к нему, то соглашение распространяется на них со дня официального опубликования настоящего предложения и подлежит обязательному исполнению с их стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, тот показатель минимального размера оплаты труда, который установлен в РФ, совершенно неудовлетворителен для страны, которая стремиться занять лидирующие позиции в мире. Об этом заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал идею о необходимости увеличить МРОТ до 41 тысячи рублей.

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