Москва, , 11:29 — REGNUM Депутаты фракции «Единая Россия» планируют разработать поправки, защищающих инспекторов при добросовестном исполнении ими своих обязанностей, заявил депутат Госдумы Александр Якубовский.

«Единая Россия» будет добиваться внесения законодательных изменений, которые позволят избегать подобных ситуаций и защищать инспекторов в случаях, когда они добросовестно выполняют свои обязанности по охране окружающей среды», — отметил Якубовский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, прекращено уголовное дело в отношении госинспектора Байкальского заповедника Сергея Красикова. Браконьер, задержанный им в октябре 2020 года, обвинял инспектора в превышении должностных полномочий и применении насилия при задержании.

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