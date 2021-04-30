Подгорица, , 11:29 — REGNUM Министерство внутренних дел Черногории инициирует процедуру утраты черногорского гражданства для 2108 человек, внесенных в списки избирателей Черногории, имеющих двойное гражданство, сообщили в МВД.

МВД объявило, что в течение нескольких дней оно возбудит дело в отношении 2108 лиц, потерявших черногорское гражданство в силу закона, так как приобрели гражданство другого государства.

Напомним, что проблема с двойным гражданством избирателей обострилась во время местных выборов в Никшиче и Херцег-Нови.