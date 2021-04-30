30 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Бурятия поднялась сразу на пять позиций в рейтинге лучших регионов России для жизни. Местные жители к результатам исследования отнеслись, мягко говоря, недоверчиво.

Владимир Бадмаев, , 12:33 — REGNUM Бурятия попала в число регионов РФ, продемонстрировавших наибольший рост в рейтинге «Лучших регионов для жизни — 2021», составленном агентством «Национальные кредитные рейтинги». С 77-й позиции республика за год поднялась на 72-ю, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Монумент Мать Бурятия Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперты агентства высоко оценили число официально занятых в республике, показатели оборота розничной торговли, число медиков на душу населения, а также природно-климатические условия региона.

Однако местные жители в соцсетях высказали явное недоверие к результатам исследования, называя его, мягко говоря, ошибочным. Многие комментаторы задаются вопросом, что изменилось за последний год?

«Все уезжают из Улан-Удэ по большей части из-за нехватки денег. Зарплаты маленькие, а цены на жилье, услуги и продукты растут не по дням, а по часам, и вы хотите сказать, что мы стали лучше?» — пишет местная жительница.

«О каком процветании говорите? Что, заводы и фабрики понастроили? Кроме торговых точек, ничего нет! Безработица кругом!» — негодуют Лидия Е.

Заброшенное здание Стеклозавод. Улан-Удэ Цитата из видео на YouTube

«Цены на жилье как были заоблачные, так и остались, цена на э/э растёт, никакие новые заводы с рабочими местами не открыли, мест в школах и садах как не хватало, так и не хватает. Уровень з/п у простого народа не вырос. Назревает вопрос: чиновники стали жить на столько лучше, что Бурятия «рванула» вверх, или где-то стало лучше, а мы не в курсе?», — добавили Юлия С.

«Вот даже не знаю, смеяться или плакать от такой шутки. 1 апреля вроде бы прошло. Ух, юмористы», — иронизирует Татьяна Т.

«Не смешите народ», — призвал Зорик Д.

Некоторые пользователи предлагают свои версии о причинах позитивной динамики. Причём чаще всего звучит популярная теория о разнице потребления между чиновниками и простыми людьми.

«Правительство ест мясо, народ — капусту, по статистике — все едят голубцы», — отметил Николай Б.

«Наверное, кто-то из хуральцев (депутатов регионального парламента. — Прим. ИА REGNUM) себе новую машину прикупил или квартиру в Москве. Вот рост его благосостояния так благотворно и повлиял на рейтинг Бурятии», — предполагает ещё один комментатор.

«Скорее всего, у кого-то стало хуже, а не у нас лучше. Ничего же с прошлого года не изменилось», — считает Злата.

Железнодорожный вокзал «станция Улан-Удэ» Raki_Man

Как сообщало ИА REGNUM, Бурятия находится на последнем месте среди регионов Дальневосточного федерального округа по уровню зарплаты. В среднем местные жители получают около 40,2 тыс. рублей в месяц, что на 4 тыс. меньше, чем в Еврейской АО и Забайкалье, также оказавшихся в числе аутсайдеров в округе.

Впрочем, справедливости ради отметим, что в 2020 году республика вошла в число немногих регионов России, показавших рост промышленного производства. Позитивная динамика сохранилась и в первом квартале 2021 года.

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