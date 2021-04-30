Петрозаводск, , 11:30 — REGNUM В Республике Карелия за последние сутки выявили 41 новый случай коронавирусной инфекции. Это на два случая больше, чем сутками ранее. Таким образом регион уходит на майские каникулы, выявляя примерно по 40 носителей в сутки. Об этом 30 апреля сообщили в региональном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в республике выявлен 45 761 инфицированный, из них 43 823 человека выздоровели, в том числе 47 жителей были выписаны за последние сутки. От COVID-19 скончалось 469 жителей Карелии, в том числе три новых летальных исхода были зарегистрированы за последние сутки.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7452,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3268,6 случая, по Северо-Западу — 5737,5», — указали в оперштабе.

С апреля 2020 года в Карелии с внебольничной пневмонией (без подтвержденного COVID-19) были госпитализированы 5857 пациентов, из них 136 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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