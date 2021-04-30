Москва, , 11:35 — REGNUM Реальное число переболевших COVID-19 в мире может составлять около 230 млн человек. Об этом 30 апреля заявил депутат Госдумы РФ («Единая Россия») Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Эксперт отметил, что по состоянию на 30 апреля, по данным 190 стран, в мире зарегистрировано свыше 157 млн случаев коронавирусной инфекции.

«Но от 40 до 60% коронавирусной инфекции проходит в бессимптомной форме. Так что к ним мы можем прибавить смело 70−80 млн. и тогда приблизимся к реальным показателям», — сказал академик.

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