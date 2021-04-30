Екатеринбург, , 11:27 — REGNUM В Екатеринбурге удалось потушить пожар в жилом доме на улице Колмогорова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловского главка МЧС.

Огонь появился в квартире на 17 этаже здания. Чтобы проникнуть туда, пришлось использовать специнструмент.

«Из квартиры, при помощи маски дыхательного аппарата звеном газодымозащитной службы спасён ребенок — девочка 11 лет», — сообщили в МЧС. Девочку передали бригаде скорой помощи.

Пожар на площади 10 метров удалось потушить, горели личные вещи. К ликвидации пожара были подключены девять единиц пожарной техники и 31 человек. Причины инцидента устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге госпитализировали детей, пострадавших в ходе пожара в одной из школ города.

Читайте ранее в этом сюжете: Трое детей пострадали в пожаре, произошедшем в екатеринбургской школе