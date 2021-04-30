Нюрбург, Германия, 30 апреля, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Специалисты компании Mercedes-Benz вывели на тесты AMG-версию электрического EQS. Снимки с автомобилем размещены на сайте Carscoops.

Carscoops Электрокар Mercedes-AMG EQS

Тесты проходили на трассе Нюрбургринг в Германии. Ожидается, что мощность Mercedes-AMG EQS составит 761 л. с. Динамические характеристики будущей новинки пока не раскрываются, однако можно предположить, что с 0 до «сотни» электрокар разгоняется быстрее, чем за 4,3 секунды, то есть быстрее, чем топовый EQS 580.

Версия EQS первым из электрокаров немецкой компании получит шильдик AMG. Автопроизводитель уже запатентовал для этого товарные знаки EQS 43, EQS 53 и EQS 63. Один из них и получит тестируемое авто.

Ранее компания Mercedes на гоночной трассе Нюрбургринг в Германии провела испытания лимузина Maybach S-Class нового поколения, оснащённого турбированным мотором V12. Максимальная мощность шестилитрового двигателя составляет более 650 «лошадей».

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