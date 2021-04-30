Ярославль, 30 апреля, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Ярославле городские власти пообещали за месяц восстановить забор у главного корпуса Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сломанный забор

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ректор вуза обратился к мэрии в социальных сетях. Он написал, что проблема не решается несколько месяцев, хотя вуз обращался к чиновникам.

«Передано для организации работ по восстановлению ограждения в МБУ «Горзеленхозстрой» в срок до 30.05.2021», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

ИА REGNUM проследит за выполнением обещания