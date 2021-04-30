Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 725 новых носителей коронавирусной инфекции, что на девять человек больше, чем в предшествующие сутки. Рост суточной выявляемости наметился 25 апреля и с тех пор это число не опускается ниже 700 новых случаев в сутки.

Измерение температуры Дарья Драй © ИА REGNUM

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Также за минувшие сутки вновь выросло число умерших от COVID-19: зафиксировано 33 летальных исхода, что на шесть случаев больше, чем днём ранее, но меньше пиковых для апреля значений.

По данным федерального оперштаба, нарастающим итогом в Петербурге выявлено 415 740 случаев заражения коронавирусом, скончались 13 214 человек, выздоровели 374 736 человек, в том числе 1011 человек выписаны за последние сутки.

В Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуты 5248 коек. Из них свободно 21,7%. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 27%. На ИВЛ находятся 182 пациента.

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