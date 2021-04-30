Симферополь, , 11:16 — REGNUM Незаконное строительство объекта, имеющего признаки гостиничного корпуса, выявлено на территории парка-памятника садово-паркового искусства «Меласский» в Ялте прокуратурой, об этом сообщили 30 апреля в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки соблюдения требований природоохранного и градостроительного законодательства при осуществлении строительных работ на территории парка-памятника садово-паркового искусства «Меласский» установлено, что в парке ведутся работы по реконструкции и строительству зданий и сооружений, имеющих признаки гостиничного корпуса. При этом компания, которая ведет работы, не получала ни положительного заключения на строительную документацию, ни соответствующего разрешения.

Природоохранный прокурор направил в Ялтинский городской суд иск о приостановлении строительства на территории парка — до получения соответствующего разрешения в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым. Также прокурор заявил ходатайство об обеспечении иска путем временного запрета осуществления строительных работ.

В отношении собственно предприятия-застройщика и его директора возбуждено дело об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка строительства объекта капитального строительства»).

Как сообщало ИА REGNUM, крымчане вот уже несколько месяцев протестуют против строительства на территории Форосского парка-памятника. Несмотря на многочисленные нарушения, выявленные и подтверждённые властями, строительство продолжается.