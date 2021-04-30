Белград, , 11:16 — REGNUM Белградский футбольный клуб «Црвена Звезда» досрочно стал чемпионом Сербии после победы над «Войводиной» со счётом 1:0 в 34-м туре.

За четыре тура до завершения турнира «Црвена Звезда» опережает идущего на втором месте «Партизан» на 12 очков. В случае равенства очков «Црвена Звезда» будет иметь преимущество по личным встречам.

Таким образом, клуб из Белграда в четвёртый раз подряд и в 32-й в истории стал чемпионом страны.

В 34 матчах текущего сезона «Црвена Звезда» одержала 32 победы и может без поражений завершить чемпионат.