Калуга, 30 апреля, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В преддверии праздника весны и труда Первое мая в Калуге состоялось чествование заслуженных работников, занесенных на доску почёта «Трудовая слава Калужской области», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство труда и социальной защиты.

Admoblkaluga.ru В Калуге чествовали работников, занесённых на доску почёта

В этом году обновлён внешний вид доски почёта, которая выполнена с имитацией летящего спутника, узнаваемого символа Калуги. Заслуженные награды получили лучшие работники области, добившиеся значительных результатов в развитии производства, социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры и искусства. Все они — профессионалы высокого уровня, имеющие авторитет в своих коллективах, в районах и городах области. Эти люди внесли заметный личный вклад в решение экономических, социальных и иных общественно значимых задач. Стали победителями конкурсов профессионального мастерства на территориальном, отраслевом, областном и иных уровнях.

В знак уважения к медицинскому сообществу, выполняющему благородную миссию по спасению жизней в период распространения коронавирусной инфекции, многими муниципалитетами принято решение о размещении на доске почёта фотопортретов медицинских работников, которые показали высочайший профессионализм, и работают с полной отдачей в период пандемии.