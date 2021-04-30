Москва, , 11:13 — REGNUM Западная русофобия возникла не вчера, а имеет очень долгую историю. Но и сегодня можно провести аналогию с современной русофобией на Западе. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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«Нашу страну пытались очернить ещё многие столетия назад. Взять хотя бы Ивана Грозного, которого на Западе почему-то называют Ужасным. «Чёрная легенда» о нём как о жестоком тиране начала входить в оборот ещё при жизни царя с подачи западных хронистов, желавших отвлечь внимание европейцев от того, что творилось в их странах», — пояснил Патрушев.

Речь идёт о резне по религиозным мотивам, инквизиции, охоте на ведьм, чудовищном колониальном порабощении народов и других деяния, о которых «сейчас на Западе предпочитают не вспоминать».

«Здесь можно усмотреть явную аналогию с нынешними временами, когда в США и Евросоюзе всеми доступными средствами подавляют инакомыслие и ограничивают в гражданских правах тех, кто не готов поддерживать так называемые западные ценности, но при этом главной угрозой свободе и терпимости продолжают изображать нашу страну», — добавил Патрушев.

По его словам, русофобские практики остаются одними и теми же что сегодня, что сотни лет назад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что русофобия стала частью политической культуры в Соединённых Штатах.