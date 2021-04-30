Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден после своего выступления перед сторонниками в Джорджии в течение 30 секунд искал свою маску, которая была у него в кармане. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Так, после выступления Байден остался на сцене и начал проверять все вокруг себя. Спустя некоторое время к нему поднялись его жена и сенаторы.

«Я не могу найти свою маску», — обратился Байден к ним.

Супруга попробовала помочь ему с поиском, но тоже безрезультатно. Проблема разрешилась спустя полминуты, когда Байден нашел маску в кармане своих брюк.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта американский лидер Джо Байден спотыкнулся, когда поднимался по трапу своего самолета. В третий раз американский лидер даже упал на колени. После этого он взялся двумя руками за перила и все-таки поднялся на борт лайнера. Кадры этого инцидента облетели весь мир и породили множество мемов в интернете. В конце марта инцидент повторился вновь.

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