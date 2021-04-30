Душанбе, 30 апреля, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Оппозиционный журналист Мухаммадикболи Садриддин запустил интернет-эстафету с требованием отправить в отставку президента Эмомали Рахмона, пишут таджикистанские СМИ.

Киргизские силовики в приграничном с Таджикистаном селе Пресс-служба представительства правительства Киргизии в Баткенской области

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Свою инициативу он объяснил тем, что «за все годы правления Эмомали Рахмон стремился укрепить клановое правление и вместе со своими родственниками разрушить мир в Таджикистане».

По словам Садриддина, президент Таджикистана «погрузил страну в долги и разрушил дружбу с соседними странами».

Таджикские активисты, выступающие против политики действующих властей, записывают видеоролики, в которых рассказывают, почему считают необходимым объявить импичмент главе государства.

Напомним, что Мухаммадикболи Садриддин — сын ныне покойного Каландара Садуридинзода, одного из бывших руководителей запрещенной в Таджикистане «Партии исламского возрождения» (ПИВТ).

Отметим, что в 2020 году таджикские власти объявили Мухаммадикболи Садриддина и еще 30 членов ПИВТ в международный розыск по обвинению в причастности к терроризму.

Также генпрокуратура Таджикистана возбудила против него уголовное дело по статье «Мошенничество», обвинив в том, что он якобы присвоил $430 тысяч (32 млн рублей), принадлежавших трем гражданам Таджикистана.

Сам оппозиционный журналист вину не признает и объясняет выдвинутые против него обвинения попыткой оказать на него политическое давление.