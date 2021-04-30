Чебоксары, , 11:13 — REGNUM В Чувашии выявлен ещё 51 носитель коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 30 апреля, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 24 211 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 51.

Победили болезнь 22 058 пациентов, что составляет 91,1% от общего числа подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2. Из них ха сутки вылечились 47 человек. В настоящее время лечение от COVID-19 продолжают 787 пациентов.

Также в Чувашии за последние сутки умерли два пациента с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 1366.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии праздничные пасхальные богослужения пройдут не за закрытыми дверями, как это было в 2020 году: храмы будут открыты, но при этом будет действовать ряд ограничений.

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