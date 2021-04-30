Москва, , 11:14 — REGNUM Борьба с распространением коронавируса привела к тому, что в России было отложено решение ряда проблем. Об этом 30 апреля заявил депутат Госдумы РФ («Единая Россия»), доктор медицинских наук, академик и член президиума РАН Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Нам приятно бороться с коронавирусом, откладывая в долгий ящик проблемы, которые у нас накапливаются», — завил эксперт.

По его мнению, «захватывающая борьба» с пандемией не дает решать накапливающиеся в России проблемы.

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