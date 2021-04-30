Саратов, , 12:16 — REGNUM В Саратовской области в прошлом году завершили 35 инвестиционных проектов, которые позволили содать более 700 рабочих мест. Итоговые показатели занятости за 2020 год раскрыл губернатор Валерий Радаев.

Помимо инвестпроектов занятости способствовали и введенные социальные объекты. Так, в прошлом году в эксплуатацию ввели семь детсадов, четыре школы, поликлинику и дом культуры в Ершовском районе. В Самойловском районе появились дворец водных видов спорта, бассейн, бадминтонный центр, дополнительно открыты сотни рабочих мест.

Через центры занятости трудоустроены 31 тыс. жителей, из теневого сектора вывели более 22 тыс. человек. Эти меры внесли значительный вклад в снижение уровня безработицы, подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM в январе 2021 года, в Саратовской области мерами соцподдержки охвачены порядка 725 тыс. человек. из них по линии занятости — 82 тыс., социальной защиты — 643 тыс. граждан.

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