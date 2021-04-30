Манчестер, Великобритания, , 11:12 — REGNUM Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани побил рекорд Лионеля Месси и Роберта Левандовски в еврокубках. Об этом 30 апреля сообщает OptaJavier.

В полуфинальном матче Лиги Европы с «Ромой» Кавани оформил дубль и отдал две результативные передачи.

В возрасте 34 лет и 74 дней он стал самым возрастным игроком, которому удалось набрать «2+2» в еврокубковом матче. Месси и Левандовски смогли это сделать в 31 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Юнайтед» разгромил «Рому» в первом полуфинальном матче Лиги Европы со счётом 6:2.

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