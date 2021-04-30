Сеул, , 11:17 — REGNUM Министерство иностранных дел Южной Кореи внимательно следит за эпидемической ситуацией в Индии и рассматривает возможность повышения уровня опасности при поездках в эту страну на одну ступень до «красного». Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

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По их словам, в настоящее время правительство страны ведёт переговоры с индийскими официальными лицами и местными авиаперевозчиками об организации рейсов для возвращения сограждан, находящихся в Индии, на родину.

По данным посольства Южной Кореи в Индии, в настоящее время в Индии находятся порядка 10 тыс. граждан Южной Кореи, и у 130 из них подтверждён коронавирус. Однако фактическое число заражённых может быть выше, поскольку не все граждане сообщают о положительном результате диппредставительству в Индии.

Отметим, что в Южной Корее существует четыре типа уровня опасности: «синий» — призыв проявить осторожность, «жёлтый» — рекомендация о воздержании от поездки, «красный» — призыв покинуть страну, «черный» — запрет на посещение.