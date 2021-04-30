Иркутск, , 11:11 — REGNUM В Иркутской области в предстоящие майские праздники купить спиртную продукцию можно будет не везде и не всегда. Как сообщает официальный сайт городской мэрии, с 4 по 9 мая 2019 года в торговых объектах, расположенных в местах проведения культурно-массовых мероприятий и в радиусе 100 метров от них, её продажа будет ограничена.

Это связано с проведением мероприятий, посвященных празднованию в городе Иркутске 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Непосредственно в день Победы, 9 мая, наибольшее число ограничений затронет места торговли в границах сквера им. Кирова.

Запрет на продажу алкоголя будет действовать с 08.00 до 23.00 на сквере имени Кирова, бульваре Гагарина, площади у памятника Александру III, острове Юность, улице Нижняя Набережная, площади имени графа Сперанского.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года региональная служба по тарифам и ценообразованию соседнего — забайкальского края — разработала законопроект об установлении полного запрета на продажу алкоголя в дни массовых мероприятий.

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