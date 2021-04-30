Новосибирск, , 11:11 — REGNUM В Новосибирской области за минувшие сутки было выявлено 70 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 74 случая.

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«Скончались ещё четыре пациента: женщина в возрасте 76 лет и мужчины в возрасте 69, 64 и 59 лет. Всего в регионе умерли 1754 человека, — уточняет оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 56 человек, на ИВЛ — 13 пациентов».

Всего на утро сегодня, 30 апреля, в регионе зарегистрировано 41 100 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2475 детей; 37 789 пациентов выздоровели (+48 за сутки).