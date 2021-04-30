Стокгольм, , 11:13 — REGNUM 29 апреля лидер партии «Шведских демократов» Джимми Окессон решил обратиться к своим избирателям посредством социальных сетей. В своем обращении политик пообещал разобраться с проблемами бедности среди пенсионеров и ухудшающимся положением государства всеобщего благосостояния. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Вчера, 29 апреля, в шведской политике стартовал обратный отчет — до парламентских выборов в Риксдаг осталось 500 дней. Лидер «Шведских демократов» тоже решил не оставаться в стороне.

«Окруженный лесом среди чистой весенней зелени, Джимми Окессон в роковых выражениях описал, как Швеция стала «соцбюро планеты», где государство благосостояния воспринимается как «шведский стол». Вместо этого «Шведские демократы» хотят восстановит принцип «выполняй свой долг, требуй соблюдения своих прав», который партия недавно конкретизировала, предложив, чтобы только гражданам Швеции или ЕС было разрешено получать пособие на ребенка, гарантированный размер пенсии и ряд других пособий», — говорится в материале издания.