Москва, , 11:09 — REGNUM После принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению на территории Российской Федерации трафика Twitter администрация социальной сети удалила или заблокировала 60% материалов с запрещенной в России информацией — детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом. Доступными остаются свыше 1 тыс. противоправных материалов. До принятия мер по ограничению трафика в соцсети в открытом доступе находилось свыше 3 тыс. запрещённых материалов, в отношении которых с 2017 года администрации Twitter было направлено более 28 тыс. требований об удалении.

За время принятия ограничительных мер Роскомнадзор выявил в Twitter более 900 новых запрещённых материалов. Среднее время реагирования соцсети на требования ведомства по вновь выявленным материалам составляет 81 час, что не соответствует требованию законодательства, в соответствии с которым на удаление отводится 24 часа с момента получения уведомления органа исполнительной власти, указывается на сайте ведомства.

После очередного уведомления Роскомнадзором руководства Twitter об отведённых на полное удаление запрещённой информации сроках по инициативе Twitter 28 апреля состоялась ВКС, в которой помимо вице-президента по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Шинейд МакСуинни принял участие вице-президент по юридическим вопросам компании Twitter Inc Джим Бейкер.

Руководство соцсети было вновь проинформировано о необходимости удалить всю запрещённую информацию в срок до 15 мая.

Администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать оставшиеся противоправные материалы и повысить скорость реагирования на требования Роскомнадзора.

На встрече также была достигнута договоренность об организации прямой линии связи между подразделениями Роскомнадзора и службой модерации Twitter.

Администрация Twitter также сообщила о том, что подготовит дорожную карту, следуя которой приведет полностью свою деятельность в России в соответствие с российским законодательством. В том числе со вступившим в силу с 1 февраля законом, который обязал соцсети самостоятельно оперативно выявлять и блокировать противоправные материалы.

Роскомнадзор напомнил руководству Twitter о необходимости выполнения упомянутых договорённостей в срок до 15 мая.