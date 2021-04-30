Цунтинский район, Дагестан, , 11:09 — REGNUM В Дагестане безопасностью детей, обучающихся в аварийной школе, обеспокоились лишь после демонстрации условий обучения на одном из федеральных телеканалов. В дело вмешались прокуратура и СКР, возбуждено уголовное производство об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщили 30 апреля в Следственном комитете по региону.

Установлено, что ученики средней общеобразовательной школы в селе Хутрах Цунтинского района обучаются в здании, которое того и гляди развалится, угрожая безопасности жизни детей.

Ранее, о проблеме аварийных школ в селе Хутрах неоднокрано заявлял в своих обращениях активист из Цунтинского Магомедрамазан Абдулкеримов. По его словам, в школе, построенной около ста лет назад, обучаются более 100 учащихся и трудятся 20 педагогов и восемь техработников. Аварийность школы стены которой возведены из бутового природного камня, а потолочные перекрытия — из бревен, составляет почти 100%.

Напомним, на днях врио главы Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в республике аварийными признаны 122 школы, а по факту их может быть гораздо больше.

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