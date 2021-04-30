Стокгольм, , 11:11 — REGNUM Уровень распространения как «бразильской», так и «южноафриканской» мутаций коронавируса SARS-CoV-2 в Швеции снизился, поскольку «британская» мутация взяла верх. Об этом в интервью газете Dagens Nyheter заявил государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл.

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«У них явно нет такой способности стать драйвером распространения коронавирусной инфекции в обществе, как у британского штамма», — заявил Тегнелл.

По его словам, как в Швеции, так и за рубежом варианты из Бразилии и ЮАР «время от времени» распространяются кластерами, но не в очень большой степени.

Так, например, южноафриканский вариант коронавируса начал активно распространяться в Уппсале после вспышки среди студентов. Тогда на пике на него приходилась десятая часть всех положительных тестов в регионе. Сейчас эта цифра сократилась вдвое, пишет DN.

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