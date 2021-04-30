Кишинёв, , 11:10 — REGNUM Президенту Молдавии Майе Санду, возможно, придётся ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране из-за роста темпов распространения коронавируса. Об этом 30 апреля заявил председатель Партии социалистов Игорь Додон в обращении, размещенном на его канале в YouTube.

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Лидер «социалистов» отметил, что, согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в Молдавии в конце мая и начале июня ожидается значительное ухудшение эпидемиологической ситуации.

«Прогнозируется по 1500—2000 случаев заражения в день, А количество смертей увеличится в два или три раза по сравнению с нынешними 20−25, — сказал Додон. — В этих условиях Майя Санду придет к тому, что, возможно, в июне инициирует введение чрезвычайного положение в Молдове под давлением общества».

Председатель Партии социалистов подчеркнул, что в случае объявления режима ЧП парламентские выборы придётся перенести. По мнению Додона, выборы нужно проводить в августе или осенью, когда в стране будет больше вакцинированных от COVID-19.

Напомним, в Молдавии разразился политический кризис из-за противостояния президента и Партии социалистов, собравшей большинство в парламенте. Санду добилась от Конституционного суда права на роспуск парламента, чтобы провести досрочные выборы. Их планируется провести 11 июля.

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