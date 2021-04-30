30 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

На Украине оценили реакцию внешнеполитического ведомства Израиля в отношении шествия в честь украинских нацистов — дивизии СС «Галичина»(организация, деятельность которой запрещена в РФ) , которое прошло в Киеве 28 апреля.

Оксана Переможенко, , 12:32 — REGNUM (организация, деятельность которой запрещена в РФ)29 апреля МИД Израиля осудил шествие в честь украинских нацистов — дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое прошло в Киеве 28 апреля.

Флаг Израиля Иван Шилов © ИА REGNUM

«Министерство иностранных дел Израиля выражает озабоченность в связи с состоявшимся вчера вечером парадом в центре Киева по случаю создания дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Израильское внешнеполитическое ведомство осудило «продолжающееся прославление нацистских пособников» на Украине. МИД Израиля добавил, что ждёт от официального Киева также безоговорочного осуждения прославления нацизма.

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Реакцию министерства иностранных дел Израиля в отношении марша, прошедшего в украинской столице, обсудили читатели телеграм-каналов «наглый» и «Бородатая Бабушка». Многие отметили, что представителям Израиля было заранее известно о планирующемся марше, люди задались вопросом, почему реакция последовала только после того, как марш прошел. Другие отметили, что реакция Израиля «слабовата». Иные добавили, что никакого осуждения со стороны украинской власти не последует.

Украинские коллаборационисты из дивизии СС Галичина

«Украинское правительство не может осудить свой электорат и тех, кому они платят. Это сейчас государственная идеология, насаждающаяся со школы», — написал Alex B.

«Ого, озабоченность… Страху-то, страху!» — добавил Dictator B.

«Кроме осуждения можно ещё чего-то ждать? Семь лет все осуждают, печалятся и всё?» — задалась вопросом Мария.

«И после этого шабаша, вы хотите вернуть граждан ОРДЛО (ДНР и ЛНР — О. П.) и АРК (Крыма — О. П.)???» — задается вопросом Саша П.

«Так че там украинское правительство. Осудило?» — спросила Галина.

«Израиль уже не тот. В 70-х бы просто постреляли «вождей» — и никаких больше маршей. А сейчас они озабочены…» — считает Эдуард.

«Ой, а то это что-то изменит! Нашу страну уже мимо все обходят как помойку!!» — добавил Дмитрий.

«Считаю правильным ввести санкции против Украины», — в свою очередь добавил Jonny Di.

«Надо не осуждать, а командировать сотрудников «Моссада» (израильская спецслужба — О. П.), и произвести тайную ликвидацию зачинщиков фашистского шабаша», — отметил MrMCLXXV.

«Фу-у-у и только?! Типа осудили, а посла на ковер вызвать слабо? А… [Зеленскому] сделать звонок и все высказать? А, да, старшие браты (братья — О. П.), много… [говорить] запрещают. Дядя Сэм, он такой. Ничем не чурается! И фашистами тоже», — написал Нико.

«Холокост», «антисемитизм». А есть такие же слова, только по отношению к русским? Кто-нибудь с этим борется? Так, чтоб это тоже было делом всего человечества», — спрашивает Коля.

Украинские охранники концлагеря

«Странно, в 2014 году они были «ЗА» по поводу то[го] … [что] сложилось в/на Украине…», — добавил Геннадий

«Ишь ты, озабоченные. Ниче товарищи, привыкайте, это теперь у нас надолго», — не без иронии написал D K.

«Тю… а раньше шо, не видно было?» — отметил JD.

«Осудим, пожурим… и вiдпустим и простiм… по братськи (и отпустим, и простим по-братски (в переводе на русский язык), это я о ВР (Верховной раде — О. П.)», — добавил Алексей К.

«Они накануне марша все в отъезде были и без телефонов?» — задается вопросом Дмитрий о представителях Израиля.

«…Даже Израиль отреагировал… а этот… типа «президент» молчит!!! Киев, что в нацистской оккупации??? Ау-у, кто-нибудь видел президента??? Его в подвале держат???» — задается вопросами Kaban.

«Какая нормальная страна вообще будет говорить с президентом, на улицах которого свободно маршируют и зигуют нацисты», — спрашивает Figaro.

На проспекте Бандеры в Киеве Kyivcity.gov.ua

«[Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху с чистой совестью проезжал по проспекту Бандеры и теперь Израиль озаботился?» — задается вопросом Сергей С.

«Чему радоваться? Для Израиля, который до сих пор ищет нацистских преступников по всему миру без срока давности, это очень вялая реакция. Озабоченность они выразили», — резюмировал Г К.

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Напомним, в центре Киева 28 апреля поклонники дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели «Марш вышиванок» в честь соединения, созданного нацистской Германией в 1943 году.