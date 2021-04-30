Стокгольм, , 11:09 — REGNUM Перемена лагеря «Либералами» не помогла партии вырасти в общественном мнении. Как показали результаты апрельского опроса газеты Dagens Nyheter и социологической службы Ipsos, партия находится на самом низком уровне за все время проведения подобных измерений. Результаты опроса были опубликованы на страницах газеты DN.

28 марта партийный совет «Либералов» принял решение не заключать нового соглашения с «Социал-демократами» и идти на выборы, чтобы поддержать формирование правого правительства.

Однако для партии такое решение спасительным не стало — за них оказались готовыми проголосовали только 3% респондентов.

Первое место занимают «Социал-демократы» — они получили 26% голосов опрошенных. За ними следуют «Умеренные» и «Шведские демократы» — 22% и 19% соответственно.

В опросе, проведенном в период с 13 по 25 апреля, приняли участие 2 055 человек.