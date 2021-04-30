Челябинск, , 11:05 — REGNUM В Челябинской области за 19 апреля выявили 106 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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Сутками ранее, 28 апреля, в регионе обнаружили 104 новых заразившихся. Таки образом, их число выросло на два.

С начала пандемии на Южном Урале зафиксировали 60 107 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели от COVID-19 54 523 пациента. Больных насчитывается 2935 человек. За 29 апреля подтвердили смерть ещё семерых пациентов с коронавирусом, в том числе шестерых от COVID-19.