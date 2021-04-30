Москва, , 11:04 — REGNUM Суперфиналист и победитель в специализации «Здравоохранение» третьего конкурса управленцев «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», Вадим Кочкин готовит к участию в треках «Здравоохранение» и «Государственное управление» четвертого конкурса «Лидеры России» свою жену Елену и сына Андрея.

Вадим Кочкин — директор департамента АО «Р-Фарм», управленец с 25-ти летним стажем. В 2020 году принял решение участвовать в третьем конкурсе «Лидеры России» и одержал победу в треке «Здравоохранение», а также стал суперфиналистом основного конкурса.

«Участие в конкурсе «Лидеры России» стало для меня вызовом, в первую очередь, самому себе. И я убедился, что любой вызов, любую сложную задачу можно превратить в возможность для личного и профессионального роста. Я принял решение участвовать в конкурсе, так как хотел проверить свой уровень знаний, подходов к управлению в сравнении с лучшими руководителями страны. Получилось лучше, чем я ожидал. Я шел соревноваться, а нашел коллег, партнеров и друзей. Это больше любой награды», — отмечает Вадим Кочкин.

Все этапы конкурса «Лидеры России» проходили на глазах у его сына Андрея, который с первых дней видел сколько усилий требовала подготовка. Из-за пандемии COVID-19 суперфинал конкурса был перенесен с марта на сентябрь 2020 года. За это время отец и сын вместе участвовали в волонтерском движении, помогая врачам в борьбе с пандемией, изучали специализированную литературу по управлению и лидерству и стали лучше понимать друг друга.

«Для меня было интересно наблюдать, как и где отец сможет найти время для подготовки и участию в двух конкурсах. Потому что видел, сколько времени у него уходит на текущую работу. Оказалось, что при грамотном подходе и планировании это реально возможно. Более того, на наши «обычные» семейные обсуждения также оставались время и силы. Мне кажется, что они стали даже интереснее. Возможность самому участвовать в подготовке отца к конкурсу доказала мне, что я тоже имею хороший шанс на успех», — отметил Андрей Кочкин.

Успех отца вдохновил Андрея на участие в студенческом Кубке «Управляй!», в котором он стал серебряным призером, а затем и на участие в «Конкурсе политологов», где он стал одним из 33 победителей среди 8000 участников конкурса. Теперь Андрей зарегистрировался на четвертый Конкурс «Лидеры России», выбрав трек «Государственное управление», и планирует повторить успех отца. Вадим поддержал сына в его выборе и стал его наставником на время подготовки к конкурсу.

«Для меня «Лидеры России» — это возможность заявить о себе как о молодом управленце, который стремится применить свои знания и современные технологии на благо своей страны. Этот конкурс я рассматриваю, в первую очередь, как вызов самому себе и как новый этап личного развития — возможность научиться новому и применить полученные знания на практике. Я планирую работать на государственной службе и думаю, что будет крайне полезно познакомиться с коллегами, которые разделяют мои ценности и стремятся принести пользу нашей стране», — отметил Андрей Кочкин.

После победы супруга в третьем конкурсе «Лидеры России» и регистрации на четвертый конкурс сына Елена Кочкина решила тоже принять участие, только в треке «Здравоохранение», так как закончила медицинский университет, работала врачом, а в настоящее время является сотрудником крупной международной фармацевтической компании.

«Я всегда поддерживала и помогала моим мужчинам, гордилась их достижениями. Поэтому для меня стало естественным стремление стать частью такого интересного и важного проекта как «Лидеры России» вместе с ними. И я рассматриваю его не только как всероссийский, но и как семейный. Я считаю, «Лидеры России» помогает объединить интересы. Сейчас мы имеем хороший шанс реализации важных для здравоохранения РФ проектов всей семьей», — рассказала Елена Кочкина.

По словам Вадима Кочкина, легче всего готовиться к конкурсу тем, у кого есть за спиной опыт спортивных выступлений: «Ситуация очень похожая. Нужно подойти в отличной форме к определенному числу и выложиться на 200% во время соревнования», — комментирует Вадим. Помимо этого, он рекомендует участникам прочитать книги, которые ему помогли во время соревнований: Билл Гейтс «Бизнес со скоростью мысли»; Дэн Ариели «Предсказуемая иррациональность. Скрытые силы, определяющие наши решения»; Shawn Achor «The happiness advantage»; Тони Шей «Доставляя счастье. От нуля до миллиарда: история создания выдающейся компании из первых рук»; Татьяна Минеева «Как дружить с государством? Реальные истории российского бизнеса»; Аллан и Барбара Пиз «Новый язык телодвижений. Расширенная версия».

И, конечно же, на дистанционном этапе Вадим Кочкин советует внимательно следить за временем выполнения конкретных заданий, чтобы успеть выполнить их полностью, а во время очных этапов конкурса — правильно рассчитать свои силы, чтобы не «перегореть» к концу дня.