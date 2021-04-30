Москва, 30 апреля 2021, 11:04 — REGNUM Суперфиналист и победитель в специализации «Здравоохранение» третьего конкурса управленцев «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», Вадим Кочкин готовит к участию в треках «Здравоохранение» и «Государственное управление» четвертого конкурса «Лидеры России» свою жену Елену и сына Андрея.
Вадим Кочкин — директор департамента АО «Р-Фарм», управленец с 25-ти летним стажем. В 2020 году принял решение участвовать в третьем конкурсе «Лидеры России» и одержал победу в треке «Здравоохранение», а также стал суперфиналистом основного конкурса.
Все этапы конкурса «Лидеры России» проходили на глазах у его сына Андрея, который с первых дней видел сколько усилий требовала подготовка. Из-за пандемии COVID-19 суперфинал конкурса был перенесен с марта на сентябрь 2020 года. За это время отец и сын вместе участвовали в волонтерском движении, помогая врачам в борьбе с пандемией, изучали специализированную литературу по управлению и лидерству и стали лучше понимать друг друга.
Успех отца вдохновил Андрея на участие в студенческом Кубке «Управляй!», в котором он стал серебряным призером, а затем и на участие в «Конкурсе политологов», где он стал одним из 33 победителей среди 8000 участников конкурса. Теперь Андрей зарегистрировался на четвертый Конкурс «Лидеры России», выбрав трек «Государственное управление», и планирует повторить успех отца. Вадим поддержал сына в его выборе и стал его наставником на время подготовки к конкурсу.
После победы супруга в третьем конкурсе «Лидеры России» и регистрации на четвертый конкурс сына Елена Кочкина решила тоже принять участие, только в треке «Здравоохранение», так как закончила медицинский университет, работала врачом, а в настоящее время является сотрудником крупной международной фармацевтической компании.
По словам Вадима Кочкина, легче всего готовиться к конкурсу тем, у кого есть за спиной опыт спортивных выступлений: «Ситуация очень похожая. Нужно подойти в отличной форме к определенному числу и выложиться на 200% во время соревнования», — комментирует Вадим. Помимо этого, он рекомендует участникам прочитать книги, которые ему помогли во время соревнований: Билл Гейтс «Бизнес со скоростью мысли»; Дэн Ариели «Предсказуемая иррациональность. Скрытые силы, определяющие наши решения»; Shawn Achor «The happiness advantage»; Тони Шей «Доставляя счастье. От нуля до миллиарда: история создания выдающейся компании из первых рук»; Татьяна Минеева «Как дружить с государством? Реальные истории российского бизнеса»; Аллан и Барбара Пиз «Новый язык телодвижений. Расширенная версия».
И, конечно же, на дистанционном этапе Вадим Кочкин советует внимательно следить за временем выполнения конкретных заданий, чтобы успеть выполнить их полностью, а во время очных этапов конкурса — правильно рассчитать свои силы, чтобы не «перегореть» к концу дня.