Стокгольм, , 11:08 — REGNUM Джеркер Хеллстрём, глава Шведского центра китайских исследований, считает, что руководство в Пекине удовлетворено интервью посла КНР в Швеции Ги Кондью, которое дипломат дал 28 апреля. Об этом эксперт заявил 29 апреля в вечернем эфире телеканала SVT.

«Они видят себя победителями в том, что получили возможность вещать согласованные заранее сообщения», — отметил Хеллстрём.

В то же время он не удивлен ответами, которые давал на шведском телевидение посол Китая.

«Он давал ответы, которые он был уполномочен давать. Если бы вы спросили другого китайского дипломата, скорее всего, вы бы получили такие же ответы. Его послание состояло в том, что в Синьцзяне не происходит ничего, за исключением разборок с террористами», — заявил Хеллстрём.

Напомним, что в ходе интервью посол Кондью отрицал факт политических репрессий в отношении уйгуров. Дипломат также прокомментировал призывы шведских парламентских партий выслать его из страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-премьер-министр Швеции призвал не высылать посла Китая из страны