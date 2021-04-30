Южно-Сахалинск, , 11:04 — REGNUM Из-за приближающегося к Сахалину циклона спасатели направили экстренные предупреждения в администрации Макаровского, Долинского, Анивского, Корсаковского районов и города Южно-Сахалинск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 апреля в региональном управлении МЧС.

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По прогнозам областного управления Росгидромета, на территории этих районов ночью 1 мая ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождём. Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области утром 30 апреля отмечается сильный снегопад.