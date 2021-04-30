Киев, , 11:07 — REGNUM Главу компании НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева уволили из-за невыполнения планов по прибыли и росту добычи газа. Об этом написал министр кабинета министров Украины Олег Немчинов в своём телеграм-канале.

«Убытки и невыполнение планов по росту добычи газа — факт нашей реальности. В такой ситуации правительство не имело права на бездействие», — отметил он.

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Немчинов добавил, что по решению правительства был «перезагружен» наблюдательный совет компании, а также назначен новый руководитель.

«Мы должны помнить, что государственные компании принадлежат государству, это то, что должно работать в интересах всего общества», — подытожил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Андрей Коболев заявил, что не будет «подставлять под удар» компанию «Нафтогаз». При этом он считает действия правительства уничтожением всех наработок реформы корпоративного управления.

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