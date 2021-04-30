Киев, 30 апреля 2021, 11:07 — REGNUM Главу компании НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева уволили из-за невыполнения планов по прибыли и росту добычи газа. Об этом написал министр кабинета министров Украины Олег Немчинов в своём телеграм-канале.
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Немчинов добавил, что по решению правительства был «перезагружен» наблюдательный совет компании, а также назначен новый руководитель.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Андрей Коболев заявил, что не будет «подставлять под удар» компанию «Нафтогаз». При этом он считает действия правительства уничтожением всех наработок реформы корпоративного управления.
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