Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 11:04 — REGNUM Иркутским спасателям удалось локализовать пожар, произошедший в здании мебельной фабрики в Усолье-Сибирском. Пострадавших нет, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Пожар на мебельной фабрике в Усолье-Сибирском МЧС

По словам спасателей, тушение осложняется конструкцией строения: под общей крышей расположен комплекс зданий, соединенных галереями, по которым распространился огонь.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар начался сегодня, 30 апреля. Огнём охвачена кровля 4-этажного кирпичного здания и склад. Общая площадь очага составила порядка пяти тысяч квадратных метров.

В настоящее время ликвидация пожара продолжается по повышенному номеру сложности: привлечены 79 человек личного состава и 29 единиц техники Усольского, Ангарского и Иркутского пожарно-спасательных гарнизонов.

Читайте также: В «иркутском Чернобыле» горит мебельная фабрика