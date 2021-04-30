Джакарта, , 11:03 — REGNUM Трое человек, оказавшиеся под оползнем на гидроэлектростанции Батанг Тору в районе Маранкара в Индонезии, погибли, сообщает CNN Indonesia.

«Три человека погибли», — заявили в региональном агентстве по управлению стихийными бедствиями в Индонезии.

По данным источника, погибли две женщины и один мужчина, местные жители, чьи дома оказались под оползнем.

Спасатели все еще занимается сбором данных.

Как сообщало ИА REGNUM, пропавшими без вести числятся 12 человек из-за оползней на гидроэлектростанции Батанг Тору в районе Маранкара в Индонезии.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за оползня в Индонезии 12 человек числятся пропавшими без вести