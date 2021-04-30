Новосибирск, , 11:03 — REGNUM В МВД РФ подтвердили информацию о смерти начальника ГИБДД Новосибирской области Андрея Маерчука. В ведомстве уточнили, что он скончался 29 апреля 2021 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ранее о смерти Андрея Маерчука сообщили местные СМИ.

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«Руководство и личный состав главного управления МВД России по Новосибирской области выражает глубокие соболезнования семье Андрея Николаевича», — отметили в ведомстве.

Напомним, что по данным некоторых СМИ, полицейский скончался спустя две недели после заражения коронавирусом.