Уфа, , 11:05 — REGNUM Высокопоставленного сотрудника МВД по Башкирии заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сообщается, что сотрудники надзорного ведомства выявили факт незаконных действий при расследовании уголовного дела.

В ходе проверки они установили, что сотрудники Главного следственного управления МВД по Башкирии расследуют уголовное дело по фактам мошенничества работниками автосалона «КамаАвтоТорг». По версии следствия, они причинили ущерб на общую сумму порядка 40 млн рублей свыше 285 гражданам под видом продажи автомобилей. В связи с этим, следователи наложили арест на 42 автотранспортных средства, которые были признаны вещественными доказательствами по данному делу.

«Начальник отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ МВД по РБ, вступив в сговор со своим знакомым адвокатом, представлявшим интересы собственников автосалона, злоупотребляя должностными полномочиями, изъял у подчиненного следователя уголовное дело и принял к своему производству. На основании поддельных документов, представленных адвокатом, полицейский отменил решение следователя о признании автомашин вещественными доказательствами и обеспечительную меру в виде ареста», — говорится в сообщении пресс-служба республиканской прокуратуры.

Отмечается, что в итоге автотранспортные средства были проданы сторонним гражданам, при этом потерпевшие лишились возможности на возмещение ущерба.

По данному факту республиканская прокуратура инициировала доследственную проверку, по ее итогам было возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями.

Помимо этого, сотрудники прокуратуры проверили расходы сотрудника полиции и его семьи.

«Выявлено, что руководитель отдела и его супруга в 2016 и 2018 годах на неустановленные доходы приобрели коттедж площадью 320,9 кв. м и земельный участок в с. Чесноковка Уфимского района, квартиру в элитном доме в г. Уфе, а также 2 автомобиля Мерседес-Бенц бизнес-класса, общей стоимостью более 18 млн рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

По версии сотрудников прокуратуры, объекты недвижимости и транспортные средства оформлялись на близких родственников для сокрытия имущества от декларирования, при этом родственники не имели таких финансовых возможностей.

В результате прокуратура Башкирии потребовала через суд обратить жилой дом с земельным участком в доход Российской Федерации и взыскать стоимость реализованных автомобилей и квартиры.

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