Бишкек, , 11:01 — REGNUM Перестрелка на киргизско-таджикской границе возобновилась в Лейлекском районе Баткенской области Киргизии. Об этом 30 апреля сообщает агентство 24. kg со ссылкой УВД Баткенской области.

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По данным правоохранителей, стороны продолжают огонь около часа. В результате перестрелки пострадали сотрудники милиции, добавили в УВД.

30 апреля также наблюдалось непродолжительное столкновение пограничников двух стран на КПП Кызыл-Бек — Гулисто. Эту информацию подтвердил полномочный представитель правительства Киргизии в Баткенской области Омурбек Суваналиев.

По его словам, ситуация на границе стабильная, но сохраняется напряженность. Он также опроверг информацию, что Лейлекский район блокирован военными Таджикистана.

«Мы договорились вернуться в нулевое состояние, какое было до начала вооруженного столкновения», — сказал Суваналиев, комментируя переговоры глав ГКНБ.

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