Оренбург, , 11:00 — REGNUM В Оренбургской области после несчастного случая на Сорочинском маслоэкстракционном заводе возбудили уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Радик Галимов.

По данным следствия, 30 апреля около 09:50 по местному времени (07:50 мск) на территории предприятия произошло возгорание. Погиб 59-летний начальник смены. С ожогами в тяжелом состоянии госпитализированы два оператора производства. Оба работника доставлены в клинику Оренбурга.

В рамках уголовного дела производится детальный осмотр места ЧП, измаются документы по вопросу соблюдения требований охраны труда, допрашиваются свидетели.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, на место возгорания выезжало два пожарных боевых расчета. Однако пожар потушили до прибытия сотрудников ведомства.

Напомним, ранее прокуратура распространила информацию о хлопке в цехе завода.

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