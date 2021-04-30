Сараево, , 11:02 — REGNUM Посол Китая в Боснии и Герцеговине Йи Пинг передал 29 апреля министру гражданских дел Боснии и Герцеговины Анкице Гудельевич 50 000 доз вакцины от COVID-19. Передача вакцины состоялась в Райловце перед складом «Hercegovinalijek». Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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Гудельевич заявила, что Босния и Герцеговина столкнулась с проблемой медленных поставок вакцин, и поэтому нетерпение населения страны растёт с каждым днем, и медицинские работники прилагают все усилия, чтобы одолеть эту пандемию.

«Большим вызовом для всех нас является то, что сегодняшняя поставка 50 000 вакцин компании Синофарма больше, чем само пожертвование. Это дружественный жест, который внушает надежду, что мы не одиноки, и что мы продолжим начатую вакцинацию», — отметила Гудельевич.

Посол Китайской Народной Республики в Боснии и Герцеговине также положительно оценил отношения Боснии и Герцеговины и Китая. Он добавил, что Босния и Герцеговина тоже поддерживала Китай в во время пандемии, которая охватила эту страну.