Ульяновск, , 10:57 — REGNUM В Ульяновской области зарегистрированы новые травяные пожары. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства на 30 апреля, за последние сутки пожарно-спасательные подразделения девять раз выезжали на тушение сухой травы. По два возгорания зарегистрированы в Ульяновске, Барышском и Чердаклинском районах.

За сутки пожарами было охвачено почти 1,7 гектаров. Самый крупный травяной пожар произошёл в Ульяновске, где сгорело более одного гектара.

Напомним, 28 апреля в Ульяновской области зарегистрировано шесть палов травы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 апреля по 11 мая спасатели Ульяновской области будут работать в усиленном режиме, обеспечивая «безопасность с учётом складывающейся эпидемиологической обстановки». В том числе «на особый контроль» взяты места массового скопления людей и места купания.

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